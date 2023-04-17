Алвес повторил одну из своих версий на заседании суда по делу об изнасиловании

Дани Алвес повторил одну из своих версий на новом заседании суда по делу об изнасиловании.

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Напомним, бывший защитник «Барселоны» и сборной Бразилии с января находится под стражей по обвинению в изнасиловании девушки в ночном клубе. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Сегодня футболист снова дал показания в зале суда. Он повторил одну из версий, которые высказывал ранее. По слова Алвеса, секс с 23-летней девушкой у него был по взаимному согласию, а в показаниях он путался из-за желания скрыть измену от жены.

Алвес заявил, что танцевал с девушкой в клубе, и с самого начала между ними было «сексуальное напряжение», из-за чего они решили заняться сексом в туалете.

Защита игрока утверждает перед судьей, что футболист всегда «уважителен» в своих отношениях с женщинами и что он никогда не предпримет никаких действий, если не увидит, что девушка «явно предрасположена» к интимной близости.

Дани подчеркнул, что не знает, почему его обвинили в изнасиловании. Он допускает что девушка могла обидеться на него за то, что он не был «внимательным и нежным» по отношению к ней, когда секс закончился. Так, Алвес попросил ее выйти из туалета порознь.