Филимонов считает, что равных Акинфееву вратарей в России нет

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев на текущий момент незаменим в российском чемпионате, заявил шестикратный чемпион России в составе «Спартака» Александр Филимонов.
Акинфеев дебютировал за основной состав ЦСКА в 2003 году. В составе армейской команды вратарь шесть раз выиграл чемпионат России, стал шестикратным обладателем Кубка страны, а также завоевал Кубок УЕФА.
— Уровень (российского) футбола упал, и вратарей соответственно. Вижу, как играет Акинфеев, понимаю, что никто его не сможет заменить, — передает слова Филимонова корреспондент «Матч ТВ».