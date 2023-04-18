Филимонов считает, что равных Акинфееву вратарей в России нет

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев на текущий момент незаменим в российском чемпионате, заявил шестикратный чемпион России в составе «Спартака» Александр Филимонов .

Акинфеев дебютировал за основной состав ЦСКА в 2003 году. В составе армейской команды вратарь шесть раз выиграл чемпионат России, стал шестикратным обладателем Кубка страны, а также завоевал Кубок УЕФА.