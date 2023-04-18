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54 минуты назад

Филимонов считает, что равных Акинфееву вратарей в России нет

Матч ТВиещё 2

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев на текущий момент незаменим в российском чемпионате, заявил шестикратный чемпион России в составе «Спартака» Александр Филимонов.

Филимонов считает, что равных Акинфееву вратарей в России нет
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Акинфеев дебютировал за основной состав ЦСКА в 2003 году. В составе армейской команды вратарь шесть раз выиграл чемпионат России, стал шестикратным обладателем Кубка страны, а также завоевал Кубок УЕФА.

— Уровень (российского) футбола упал, и вратарей соответственно. Вижу, как играет Акинфеев, понимаю, что никто его не сможет заменить, — передает слова Филимонова корреспондент «Матч ТВ».

Футбол,Александр Филимонов,Игорь Акинфеев,УЕФА,Спартак,
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