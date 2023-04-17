Стало известно об отказе владельцев «Манчестер Юнайтед» продавать клуб

Стало известно об отказе семьи американских предпринимателей Глейзеров, владеющих «Манчестер Юнайтед» (МЮ), продавать клуб. Об этом сообщает ESPN.

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По информации издания, Глейзеры уверены, что смогут привлечь необходимые внешние инвестиции, которые позволят им остаться в клубе. Отмечается, что предприниматели надеются вдвое увеличить стоимость команды в течение следующих десяти лет.

21 марта стало известно, что инвестор, близкий к королевской семье Катара, захотел купить МЮ за рекордную сумму — более пяти миллиардов фунтов стерлингов (6,15 миллиарда долларов). Столько же готов был заплатить британский миллиардер Джим Рэтклифф.