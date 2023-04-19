Главный тренер «Торпедо» Клотет дисквалифицирован на 2 матча

«Клотет был удален. Президент «Торпедо» присутствовал на заседании. Мы рассмотрели видеоматериалы, а также рапорт судей — они прояснили, что был оскорбительный жест и поведение. «Торпедо» отправило заявление на отмену красной карточки.



ЭСК постановил, что судья правильно удалил Клотета. Мы отказали в удовлетворении заявления. КДК принял решение дисквалифицировать Клотета на 2 матча с учётом автоматической дисквалификации и оштрафовать на 200 тысяч рублей. КДК рассматривал и жест, и слова в совокупности. Клотет отрицал, и говорил, что работал в многих чемпионатах, и там в таком контексте слово «клоун» не произносится. И хотел подбодрить свою команду, чтобы они не держали руки в карманах. «Торпедо» может подать аппеляцию по штрафу», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов