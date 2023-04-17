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38 минут назад

«Хвиче сложнее, когда нет Осимхена. Они помогли друг другу» — Семин

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Бывший главный тренер Юрий Семин считает, что грузинский хавбек «Наполи» Хвича Кварацхелия показывает стабильно высокий уровень игры, но ему сложнее, когда рядом нет нападающего Виктора Осимхена.

Семин: «Хвиче сложнее, когда нет Осимхена. Они помогли друг другу»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Кварацхелия не отличается результативными действиями в четырех подряд матчах за «Наполи»

— Не думаю, что Хвича перестал быть загадкой для соперников. Я же, наоборот, считаю, что он выделяется на поле, хорошо играет. Хвича показывает стабильно высокий уровень игры, и у него великолепные показатели. Другое дело, когда нет Осимхена, то ему сложнее. Они помогли друг другу. Надеемся, Виктор скоро заиграет. Наверное, у «Наполи» есть небольшой спад. Возможно, матч с «Миланом» подтвердит, так это или нет, — сказал Семин Sport24.

Футбол,Виктор Осимхен,Юрий Семин,
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