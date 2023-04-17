Семин: «Хвиче сложнее, когда нет Осимхена. Они помогли друг другу»

Бывший главный тренер Юрий Семин считает, что грузинский хавбек «Наполи» Хвича Кварацхелия показывает стабильно высокий уровень игры, но ему сложнее, когда рядом нет нападающего Виктора Осимхена.
Кварацхелия не отличается результативными действиями в четырех подряд матчах за «Наполи»
— Не думаю, что Хвича перестал быть загадкой для соперников. Я же, наоборот, считаю, что он выделяется на поле, хорошо играет. Хвича показывает стабильно высокий уровень игры, и у него великолепные показатели. Другое дело, когда нет Осимхена, то ему сложнее. Они помогли друг другу. Надеемся, Виктор скоро заиграет. Наверное, у «Наполи» есть небольшой спад. Возможно, матч с «Миланом» подтвердит, так это или нет, — сказал Семин Sport24.