$81.63+0.1289.66-0.50

Стало известно, в каком чемпионате хочет играть Икарди

Аргентинский нападающий Мауро Икарди хотел бы вернуться в Серию А, где ранее он показывал свой лучший футбол в составе «Интера», сообщает Todofichajes.

Стало известно, в каком чемпионате хочет играть Икарди
© Чемпионат.com

Будущее Икарди остаётся неопределённым. В настоящий момент 30-летний форвард выступает за «Галатасарай». Турецкий клуб арендовал Икарди летом 2022 года. При этом права на футболиста принадлежат «ПСЖ», контракт рассчитан до конца сезона-2023/24.

Отметим, что недавно в прессе появлялась информация о том, что в Италии у Икарди есть несколько вариантов продолжения карьеры. Эксперты авторитетного интернет-портала Transfermarkt оценивают аргентинца в € 18 млн.

В текущем сезоне Икарди провёл 16 матчей за «Галатасарай» в чемпионате Турции, в которых отметился 12 голами и 7 результативными передачами.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий