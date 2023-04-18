Нападающий «Манчестер Юнайтед» может сменить клуб

В 2022 году 21-летнего Гринвуда его девушка обвинила в изнасиловании и избиении. Позднее стало известно, что у неё будет ребёнок от молодого футболиста. В 2023 году с Гринвуда сняли все обвинения, но «Манчестер Юнайтед» начал внутреннее расследование ситуации. До его окончания Гринвуд продолжает оставаться «в изоляции», но клуб выплачивает ему зарплату. Контракт Гринвуда с манкунианцами рассчитан до лета 2025 года.