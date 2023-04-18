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«Мальорка» прервала шестиматчевую безвыигрышную серию в Примере

«Мальорка» в гостях одержала победу над «Сельтой» в матче 29 го тура чемпионата Испании.

«Мальорка» прервала шестиматчевую безвыигрышную серию в Примере
© Gettyimages

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей, единственный мяч забил на 22 й минуте Амат Ндиай.

В добавленное ко второму тайму время вторую желтую карточку получил защитник «Сельты» Уго Мальо.

«Мальорка» прервала серию из шести матчей без побед в чемпионате и поднялась на 11 е место с 37 очками. «Сельта» идет строчкой ниже с 36 очками.

В следующем туре «Мальорка» 23 апреля примет дома «Хетафе», а «Сельта» днем ранее сыграет с «Реалом» в Мадриде.

ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ. ПРИМЕРА. 29-Й ТУР

«Сельта» (Виго) — «Мальорка» (Пальма-де-Майорка) — 0:1 (0:1)

Гол: Ндиай, 22.

Удаление: Мальо, 90.

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