$81.63+0.1289.66-0.50

Мохамед Салах установил новый рекорд АПЛ

Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах установил новый рекорд английской Премьер-лиги в матче с «Лидсом». Встреча закончилась со счётом 6:1 в пользу красных, а египтянин оформил дубль. Оба мяча он забил левой ногой.

Мохамед Салах установил новый рекорд АПЛ
© Soccerstand

Теперь в активе Салаха 107 точных ударов левой ногой. Он стал новым рекордсменом лиги по этому показателю. Предыдущий рекорд принадлежал экс-форварду «Ливерпуля» Робби Фаулеру, который за свою карьеру забил в АПЛ 105 мячей левой ногой.

Маловероятно, что в ближайшее время кому-то удастся побить рекорд Салаха. Его ближайшим преследователем является вингер «Манчестер Сити» Рияд Марез, который за карьеру забил 65 мячей левой ногой в АПЛ.

«Ливерпуль» после этой победы набрал 47 очков. Команда занимает 8-е место в турнирной таблице лиги.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий