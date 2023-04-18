Мохамед Салах установил новый рекорд АПЛ

Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах установил новый рекорд английской Премьер-лиги в матче с «Лидсом». Встреча закончилась со счётом 6:1 в пользу красных, а египтянин оформил дубль. Оба мяча он забил левой ногой.

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Теперь в активе Салаха 107 точных ударов левой ногой. Он стал новым рекордсменом лиги по этому показателю. Предыдущий рекорд принадлежал экс-форварду «Ливерпуля» Робби Фаулеру, который за свою карьеру забил в АПЛ 105 мячей левой ногой.

Маловероятно, что в ближайшее время кому-то удастся побить рекорд Салаха. Его ближайшим преследователем является вингер «Манчестер Сити» Рияд Марез, который за карьеру забил 65 мячей левой ногой в АПЛ.