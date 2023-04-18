Чемпион мира Лисандро Мартинес перенёс операцию

Напомним, перелом аргентинец получил по ходу первого матча с «Севильей» (2:2) в четвертьфинале Лиги Европы. Из-за восстановления Мартинес пропустит не менее 10 матчей: их число может увеличиться в зависимости от выступлений «Манчестер Юнайтед» в Лиге Европы и Кубке Англии.

Лисандро Мартинес выступает за «Манчестер Юнайтед» с лета 2022 года, когда перешёл из «Аякса». В 45 матчах за команду на его счету один мяч. В декабре Мартинес стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины.