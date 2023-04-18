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38 минут назад

Чемпион мира Лисандро Мартинес перенёс операцию, он пропустит оставшуюся часть сезона

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Защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Аргентины Лисандро Мартинес успешно перенёс операцию из-за перелома плюсневой кости. 25-летний футболист пропустит оставшуюся часть сезона.

Чемпион мира Лисандро Мартинес перенёс операцию
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Напомним, перелом аргентинец получил по ходу первого матча с «Севильей» (2:2) в четвертьфинале Лиги Европы. Из-за восстановления Мартинес пропустит не менее 10 матчей: их число может увеличиться в зависимости от выступлений «Манчестер Юнайтед» в Лиге Европы и Кубке Англии.

СОЦСЕТИ МАРТИНЕСА

Лисандро Мартинес выступает за «Манчестер Юнайтед» с лета 2022 года, когда перешёл из «Аякса». В 45 матчах за команду на его счету один мяч. В декабре Мартинес стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины.

Футбол,Манчестер Юнайтед,
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