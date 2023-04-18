Шалимов раскритиковал Чалова после матча с «Уралом»

Покритиковать могу Чалова — всё-таки, когда счёт скользкий, выходы один на один надо реализовывать, не спешить — был шанс обвести вратаря и пробить в пустые ворота. А так не забил Фёдор, и в конце у «Урала» был момент — забей Каштанов, к Чалову были бы большие вопросы», – приводит слова Шалимова «РБ Спорт».