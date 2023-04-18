Иван Обляков назвал цель ЦСКА на сезон РПЛ

«Проиграли много очков, сейчас идёт победная серия, мы приблизились (к «Ростову» и «Спартаку». – Прим. «Чемпионата»). Хотим оказаться в тройке, закончить с медалями», — сказал Обляков в программе «На футболе с Денисом Казанским» на Первом канале.