Пиоли: было бы ошибкой защищать преимущество в один мяч в матче с «Наполи»

«Конечно, было бы ошибкой сосредотачиваться на защите лидерства. «Наполи» давно не проигрывал дома в Лиге чемпионов, они забивают в среднем по три-четыре гола, играя против таких команд, как «Ливерпуль», «Аякс», «Рейнджерс» и «Айнтрахт». У нас лишь минимальное преимущество, мы должны играть в свою игру. Я думаю, мы очень хорошо играем с мячом. Это будет важным элементом.



И мы, и «Наполи» создавали много моментов и проблем друг другу. Выиграет тот, кто больше реализует. «Наполи» начал игру на «Сан-Сиро» намного сильнее нас, так что это хороший урок для нас», — приводит слова Пиоли Football Italia.