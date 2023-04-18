Аленичев: «Российским клубам нельзя отказываться от легионеров»

— Их сейчас не так много. Сильных, как раньше в ЦСКА, «Спартаке», ещё меньше. Неизвестно, когда мы будем играть в еврокубках. Ставка делается на местных игроков, но отказываться от легионеров нельзя, есть сильные — Промес, например. Хвича играл у нас, а сейчас он один из лучших игроков мира. Пиняев очень хорошо показывает себя, есть хорошие игроки в чемпионате. Повторюсь: надо делать ставку на воспитанников, но не отказываться от качественных легионеров, которые уже неохотно едут к нам, — передает слова Аленичева корреспондент «Матч ТВ».