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Сборная Украины не снимается с отбора Евро-2024

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Украинцы готовы участвовать в турнире, несмотря на допуск Беларуси.

Сборная Украины не снимется с отбора Евро-2024
© Betassist

Заместитель министра по делам молодёжи и спорта Украины Матвей Бедный прокомментировал участие национальной команды в отборочном турнире к чемпионату Европы 2024 года.

«Сборная Украины по футболу? Участие Беларуси относится к отдельному групповому турниру. Сейчас мы не думаем о запрете участия в отборе для нашей сборной», — цитирует Бедного «Суспiльне Спорт».

Сборная Украины может сняться с чемпионата Европы по футболу из-за приказа о бойкоте

Ранее сообщалось, что спортсмены из Украины не станут участвовать в отборочных соревнованиях к летней Олимпиаде 2024 года, в которых будут выступать российские атлеты.

Напомним, сборную России по футболу не включили в жеребьёвку отборочного турнира Евро-2024. УЕФА отстранил российские команды от участия во всех международных соревнованиях под своей эгидой на неопределённый срок.

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