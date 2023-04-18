Сборная Украины не снимется с отбора Евро-2024

Украинцы готовы участвовать в турнире, несмотря на допуск Беларуси.

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Заместитель министра по делам молодёжи и спорта Украины Матвей Бедный прокомментировал участие национальной команды в отборочном турнире к чемпионату Европы 2024 года.

«Сборная Украины по футболу? Участие Беларуси относится к отдельному групповому турниру. Сейчас мы не думаем о запрете участия в отборе для нашей сборной», — цитирует Бедного «Суспiльне Спорт».

Ранее сообщалось, что спортсмены из Украины не станут участвовать в отборочных соревнованиях к летней Олимпиаде 2024 года, в которых будут выступать российские атлеты.