Слуцкий отметил прогресс в игре «Химок» с приходом Талалаева

«Химки» выглядели лучше, чем в предыдущем туре. «Крылья» играли с преимуществом и имели моменты, но «Химки» были организованы принципиально иным образом. Сыграть в Самаре против играющих «Крыльев» и не пропустить — хороший шаг. «Химкам» вряд ли поможет одно очко, но с учётом потери очков «Факелом» — шаг вперёд», — сказал Слуцкий в программе «На футболе с Денисом Казанским» на Первом канале.