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37 минут назад

Спаллетти высказался о противостоянии Осимхена и Леау в матче Лиги чемпионов

Чемпионат.com

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти высказался о возможном противостоянии нападающего команды Виктора Осимхена с форвардом «Милана» Рафаэлом Леау в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов.

Спаллетти высказался о противостоянии Осимхена и Леау в матче Лиги чемпионов
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Противостояние Леау и Осимхена? В каком-то плане это два довольно похожих друг на друга игрока, которые могут пользоваться открытым пространством и самостоятельно решать моменты. Они оба высокие и физически сильные. Вероятно, у обоих есть вещи, которые позволяют стать им ещё лучше рядом со своими партнёрами по команде. Будет замечательно увидеть их обоих в действии», — приводит слова Спаллетти Football Italia.

«Наполи» и «Милан» сыграют сегодня, 18 апреля. Начало ответной встречи запланировано на 22:00 мск. Первый матч выиграл «Милан» 1:0.

Футбол,Рафаэл Леау,Виктор Осимхен,Лучано Спаллетти,
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