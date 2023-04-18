Спаллетти высказался о противостоянии Осимхена и Леау в матче Лиги чемпионов

«Противостояние Леау и Осимхена? В каком-то плане это два довольно похожих друг на друга игрока, которые могут пользоваться открытым пространством и самостоятельно решать моменты. Они оба высокие и физически сильные. Вероятно, у обоих есть вещи, которые позволяют стать им ещё лучше рядом со своими партнёрами по команде. Будет замечательно увидеть их обоих в действии», — приводит слова Спаллетти Football Italia.