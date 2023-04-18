$81.63+0.1289.66-0.50
1 час назад

Массажист Кокорина: «Саша легко поиграет до 35-36 лет на высшем уровне. Он выглядит моложаво, у него хорошие мышцы, ноги, не было серьезных травм»

Sports.ru

Массажист Александра Кокорина считает, что форвард сможет играть до 35 лет.

Массажист Кокорина: «Саша легко поиграет до 35-36 лет на высшем уровне»
Фото: Sports.ruSports.ru

«Саша легко поиграет еще года 3-4 на высшем уровне, до 35-36 лет точно. Кокорин пластичный, мышцы эластичные, у него бывает не так много травм, да и те чисто механические – въехали в колено, в спину.

Вспомните, в «Сочи» ни одной травмы, в «Динамо» почти без травм, в «Зените» то же самое. Потом был «Спартак» и надрыв передней поверхности мышцы бедра. В «Фиорентине» не играл, а человек, который сидит на скамейке, тренируется в два раза больше того, кто играет.

Саша выглядит моложаво, у него хорошие мышцы, ноги, у него не было серьезных травм», – сказал Сергей Колесников.

Футбол,Александр Кокорин,Сергей Колесников,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий