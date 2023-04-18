Данни обсудит с руководством «Зенита» переходы своих сыновей

«Пока мы не встречались с представителями «Зенита», увидимся в эти выходные. Если мои дети будут играть за этот клуб, то я буду очень счастлив. «Зенит» — отличная команда, и я считаю, что лучшие игроки хотят играть там! И мои дети наверняка хотели бы когда-нибудь представлять «Зенит», — приводит слова Данни «Спорт-Экспресс».