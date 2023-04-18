$81.63+0.1289.66-0.50

«Ничья нас не обрадовала». Клаудиньо — о матче «Зенита» с «Ростовом»

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Клаудиньо подвёл итоги матча 23-го тура РПЛ с «Ростовом» (0:0), заявив, что сине-бело-голубые не были удовлетворены ничейным результатом.

«Ничья нас не обрадовала». Клаудиньо — о матче «Зенита» с «Ростовом»
© Чемпионат.com

«С «Ростовом» получился довольно сложный матч. Конечно, мы ехали за победой и ничья нас не обрадовала, но у ростовчан крепкая команда, они играли дома, поэтому нужно с уважением отнестись к сопернику. У нас было много моментов, жаль, что не удалось их реализовать, но это футбол, иногда такое происходит.

Самое главное, что мы увезли домой один балл. Теперь до финиша на одну игру меньше, отрыв от соперника сохранился прежним, так что мы спокойно будем готовиться к следующему матчу, в котором необходимо побеждать», — приводит слова Клаудиньо «Матч ТВ».

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий