«Ничья нас не обрадовала». Клаудиньо — о матче «Зенита» с «Ростовом»

«С «Ростовом» получился довольно сложный матч. Конечно, мы ехали за победой и ничья нас не обрадовала, но у ростовчан крепкая команда, они играли дома, поэтому нужно с уважением отнестись к сопернику. У нас было много моментов, жаль, что не удалось их реализовать, но это футбол, иногда такое происходит.