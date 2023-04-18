Футболисты устроили массовую драку после матча чемпионата Узбекистана

Футболисты «Бунедкора» и «Насафа» устроили массовую драку после матча шестого тура чемпионата Узбекистана. Об этом сообщается в Telegram-канале Ассоциации футбола страны (АФУ).

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Встреча завершилась со счетом 1:1. После финального свистка спортсмены устроили потасовку на поле и в подтрибунном помещении. Отмечалось, что в драке участвовали игроки и члены обеих команд, около 40-50 человек.

Дисциплинарная комиссия АФУ пообещала разобраться в ситуации. Они рассказали, что в настоящее время рабочая группа экспертов из Профессиональной футбольной лиги Узбекистана изучает имеющиеся видеоматериалы и отчет официальных лиц встречи.