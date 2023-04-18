Погба дал показания в суде по делу о вымогательствах

«Я долгое время держал всё это в себе, но теперь решил рассказать об этом. Этот случай оказал большое влияние на моё тело, повлиял на получение мной травм. Я обсуждал это с тренером сборной Франции. Я поверил вымогателям, я думал, что они хотят навредить моим друзьям и семье», — сказал Погба.