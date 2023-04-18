Аленичев признался, что не согласился бы возглавить «Химки»

Победитель Лиги чемпионов в составе «Порту», бывший главный тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев заявил «Матч ТВ», что отказался бы от работы в подмосковных «Химках».Последним клубом Аленичева в тренерской карьере был красноярский «Енисей», который он покинул в 2019 году. «Химки» занимают предпоследнее место в турнирной таблице МИР РПЛ, в течение сезона командой руководили пять тренеров.

Фото: Михаил Зимин / Матч ТВ Михаил Зимин / Матч ТВ

— Многие игроки думают о смене гражданства, особенно если они еще не заиграны за сборную, их не вызывают. Как относитесь к такому?

— У каждого свой выбор, возможно, это его право. Нужно усердно работать, чтобы попасть в нашу сборную.

— Он попадает в сборную и играет против Казахстана и прочих команд, и что дальше?

— Все хотят играть против, условно, сборной Германии, Бельгии, Франции. У нас нет другого пути, нужно с этим смирится.

— Мы сейчас видим, что в РПЛ берут тренеров, которые особо нигде себя не показали, даже на уровне ФНЛ. Как вы на это смотрите?

— При всем уважение к коллегам, иногда происходят странные вещи. Молодые тренеры, которые только закончили ВШТ, получают должность главного тренера в РПЛ. Руководители идут на огромный риск, и он не оправдан.

— Были у вас предложения в последнее время?

— Были, я не скрываю этого. Не буду о них говорить, они не заинтересовали.

— Какой проект вас может заинтересовать? Условные «Химки», клуб в РПЛ.

— В этот клуб однозначно нет, там такие вещи происходят… Уже с иронией воспринимают их дела. Уже понятно, что «Химки» не будут (участвовать) в следующем году в РПЛ.

— Есть тренеры, которые пойдут на все, чтобы оказаться в РПЛ.

— Да, тот же испанец, который принял «Торпедо». Понятно, что вылетает клуб, но он все равно пошел.

— Сейчас есть желание работать главным тренером?

— Желание есть, но я спокойно отношусь к нынешней ситуации. Считаю, что в будущем будут достойные предложения, — отметил Аленичев.