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53 минуты назад

Широков о Дзюбе: «Мне всегда нравился. Для Артема важны эмоции, в «Локомотиве» они у него есть»

Sports.ru

Роман Широков высказался о результативности Артема Дзюбы в «Локомотиве» .

Широков: «Для Дзюбы важны эмоции, в "Локомотиве" они у него есть»
Фото: ТАССТАСС

– «Локомотив» удивил последними результатами?

– Меня не удивил. Я не понимал, почему до этого они так не играли. После того, как они усилились, у меня не было сомнений, что «Локомотив» окажется в десятке. Команда это подтверждает.

– Как вам Дзюба?

– Мне всегда нравился.

– Многие думали, что после 6 месяцев без футбола у него не получится в «Локомотиве».

– Вопрос был в том, что он влился по ходу чемпионата, когда играл еще за «Адану». В «Локомотив» он тоже на последнем этапе присоединился.

Для Артема важны эмоции. В стане железнодорожников они у него есть. К тому же Дзюба самостоятельно готовился и потом провел две недели с командой. Для меня не является чем-то из ряда вон выходящим его нынешняя форма и результативность, – сказал генеральный директор «Сатурна».

Футбол,Роман Широков,
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