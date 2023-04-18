Игрок «Торпедо» Андре заявил, что чувствует себя в России безопасно

Нападающий «Торпедо» Андре Фелипе заявил Sport24, что чувствует себя в России хорошо и надеется помочь своей команде остаться в МИР РПЛ.

Фото: ФК «Торпедо» ФК «Торпедо»

— Вы чувствуете себя безопасно в России?

— Да. Хорошо себя чувствую в России и «Торпедо». Здесь меня приняли как своего. Мне нравится Россия, а Москва — красивый город. Надеюсь, что мне удастся помочь «Торпедо» остаться в РПЛ.