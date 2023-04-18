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52 минуты назад

Нападающий «Торпедо» Андре заявил, что чувствует себя в России безопасно

Матч ТВ

Нападающий «Торпедо» Андре Фелипе заявил Sport24, что чувствует себя в России хорошо и надеется помочь своей команде остаться в МИР РПЛ.

Игрок «Торпедо» Андре заявил, что чувствует себя в России безопасно
Фото: ФК «Торпедо»ФК «Торпедо»

— Вы чувствуете себя безопасно в России?

— Да. Хорошо себя чувствую в России и «Торпедо». Здесь меня приняли как своего. Мне нравится Россия, а Москва — красивый город. Надеюсь, что мне удастся помочь «Торпедо» остаться в РПЛ.

После 23 туров МИР РПЛ «Торпедо» идет на последнем месте с 13 очками. 22 апреля москвичи в гостях сыграют с «Химками», начало — в 14.00 мск.

Футбол,Торпедо,
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