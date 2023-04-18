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29 минут назад

Испанские арбитры могут бойкотировать матчи Ла Лиги — СМИ

Матч ТВ

Испанские арбитры рассматривают возможность бойкота матчей Ла Лиги, так как считают, что подвергаются не только общественному давлению, но и опасности физического насилия, сообщает Cadena COPE.

СМИ: Испанские арбитры могут бойкотировать матчи Ла Лиги
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Рефери Антонио Посо подвергся нападению после игры среди юношей до 19 лет между командами «Полильяс» и «Калавера».

После окончания матча на выходе со стадиона судью поджидали несколько человек, в том числе отец одного из футболистов. Они повалили арбитра на землю и нанесли ему несколько ударов.

Королевская федерация футбола Испании (RFEF) осудила поведение болельщиков и начала расследование инцидента, обратившись за помощь в полицию.

Футбол,
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