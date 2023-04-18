СМИ: Испанские арбитры могут бойкотировать матчи Ла Лиги

Испанские арбитры рассматривают возможность бойкота матчей Ла Лиги, так как считают, что подвергаются не только общественному давлению, но и опасности физического насилия, сообщает Cadena COPE.
Рефери Антонио Посо подвергся нападению после игры среди юношей до 19 лет между командами «Полильяс» и «Калавера».
После окончания матча на выходе со стадиона судью поджидали несколько человек, в том числе отец одного из футболистов. Они повалили арбитра на землю и нанесли ему несколько ударов.
Королевская федерация футбола Испании (RFEF) осудила поведение болельщиков и начала расследование инцидента, обратившись за помощь в полицию.