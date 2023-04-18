$81.60-0.0389.57-0.09

Кобелев: обидно, что у «Динамо» уже 28 лет нет трофеев

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев высказался о результатах московского клуба и признался, что чувствует гордость за футбольное общество бело-голубых. Также Кобелев выразил надежду, что «Динамо» сможет завоёвывать трофеи в будущем.

Кобелев: обидно, что у «Динамо» уже 28 лет нет трофеев
© Чемпионат.com

«В день столетия я чувствую гордость за общество «Динамо». Это одно из самых сильных обществ с богатыми традициями, выигранными медалями, кубками и прекрасными спортсменами, не только футбольными. Хочется пожелать, чтобы у «Динамо» было больше трофеев.

У меня было ощущение, что в год столетия должны были взять Кубок России. Всё-таки и сетка была не самая сложная. Надеялся на Кубок… Обидно, что у клуба уже 28 лет нет трофеев. Их периодически надо брать — Кубок или чемпионат. Но есть объективные и субъективные причины. В последние несколько лет «Динамо» стало хотя бы стабильно финансироваться. Это должно давать результат», — приводит слова Кобелева Legalbet.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий