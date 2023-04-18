$81.63+0.1289.66-0.50

Объявлены судейские назначения на матчи 24-го тура РПЛ

Российский футбольный союз (РФС) объявил судейские назначения на матчи 24-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Игры этого тура пройдут 22, 23 и 24 апреля. Центральный матч уикенда ЦСКА — «Локомотив» обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым. Игру «Зенита» и «Динамо» обслужит Виталий Мешков. На встрече «Спартак» — «Краснодар» будет работать Владислав Безбородов.

Объявлены судейские назначения на матчи 24-го тура РПЛ
© ГУСЕВ АРТЁМ, «ЧЕМПИОНАТ»

22 апреля (суббота)

Видео дня

«Химки» – «Торпедо»: судья – Кирилл Левников, ассистенты судьи – Валерий Данченко, Рустам Мухтаров; резервный судья – Евгений Турбин; VAR – Владислав Безбородов; AVAR – Роман Усачев; инспектор – Александр Гончар.

«Факел» – «Оренбург»: судья – Рафаэль Шафеев, ассистенты судьи – Андрей Образко, Варанцо Петросян; резервный судья – Иван Абросимов; VAR – Артём Любимов; AVAR – Николай Ерёмин; инспектор – Сергей Мацюра.

«Зенит» – «Динамо»: судья – Виталий Мешков, ассистенты судьи – Александр Богданов, Арам Петросян; резервный судья – Василий Казарцев; VAR – Алексей Сухой; AVAR – Максим Гаврилин; инспектор – Александр Колобаев.

23 апреля (воскресенье)

«Урал» – «Ростов»: судья – Павел Кукуян, ассистенты судьи – Владислав Назаров, Алексей Ширяев; резервный судья – Владимир Сельдяков; VAR – Алексей Амелин; AVAR – Алексей Стипиди; инспектор – Фейзудин Эрзиманов.

«Пари НН» – «Крылья Советов»: судья – Роман Галимов, ассистенты судьи – Игорь Князев, Хамид Талаев; резервный судья – Сергей Цыганок; VAR – Иван Сиденков; AVAR – Егор Болховитин; инспектор – Сергей Французов.

«Ахмат» – «Сочи»: судья – Артур Фёдоров, ассистенты судьи – Дмитрий Сафьян, Антон Кобзев; резервный судья – Игорь Панин; VAR – Алексей Сухой; AVAR – Николай Богач; инспектор – Сергей Лапочкин.

ЦСКА – «Локомотив»: судья – Сергей Карасёв, ассистенты судьи – Игорь Демешко, Максим Ковалёв; резервный судья – Евгений Буланов; VAR – Артём Любимов; AVAR – Андрей Веретешкин; инспектор – Эдуард Малый.

24 апреля (понедельник)

«Спартак» – «Краснодар»: судья – Владислав Безбородов, ассистенты судьи – Алексей Лунёв, Кирилл Большаков; резервный судья – Евгений Турбин; VAR – Иван Сиденков; AVAR – Дмитрий Чельцов; инспектор – Алексей Тюмин.

Футбол, Рафаэль Шафеев, Евгений Буланов, Фейзудин Эрзиманов, Павел Кукуян, Егор Болховитин, Иван Сиденков, Алексей Амелин, Николай Еремин, Василий Казарцев, Александр Колобаев, Дмитрий Сафьян, Алексей Стипиди, Андрей Веретешкин, Сергей Французов, Максим Гаврилин, Валерий Данченко, Игорь Демешко, Артур Федоров, Максим Ковалев, Эдуард Малый, Владислав Безбородов, Роман Галимов, Антон Кобзев, Николай Богач, Владимир Сельдяков, Сергей Лапочкин, Евгений Турбин, Виталий Мешков, Сергей Карасев, Алексей Сухой, Александр Гончар, Александр Богданов, Игорь Князев, Алексей Ширяев, Игорь Панин, Владислав Назаров, Алексей Лунев, Роман Усачев, Дмитрий Чельцов, Кирилл Левников, Артем Любимов, Арам Петросян, Торпедо, Крылья Советов, Динамо, РФС, Зенит, Спартак, ФК "Урал"
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий