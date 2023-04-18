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Матч чемпионата Узбекистана закончился массовой дракой

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Футболисты продолжили выяснять отношения после свистка.

Матч чемпионата Узбекистана закончился массовой дракой
© ФК "Бунедкор"

Матч шестого тура футбольной Суперлиги Узбекистана между ташкентским «Бунёдкором» и каршинским «Насафом» закончился массовой дракой. Она началась после финального свистка.

Встреча состоялась в Ташкенте и завершилась со счетом 1:1. Большую часть времени гости провели в меньшинстве после удалений двух игроков. Драка началась на поле и продолжилась в подтрибунном помещении, где игроки «Насафа» выражали претензии арбитру. Дисциплинарная комиссия открыла дело и примет меры в установленном порядке.

«Бунёдкор» занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата Узбекистана. Команда набрала 14 очков. «Насаф» с 11 очками находится на 5-м месте. Возглавляет таблицу «Нефтчи», набравший 14 баллов.

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