Матч чемпионата Узбекистана закончился массовой дракой

Матч шестого тура футбольной Суперлиги Узбекистана между ташкентским «Бунёдкором» и каршинским «Насафом» закончился массовой дракой. Она началась после финального свистка.

Встреча состоялась в Ташкенте и завершилась со счетом 1:1. Большую часть времени гости провели в меньшинстве после удалений двух игроков. Драка началась на поле и продолжилась в подтрибунном помещении, где игроки «Насафа» выражали претензии арбитру. Дисциплинарная комиссия открыла дело и примет меры в установленном порядке.