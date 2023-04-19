Тухель об ответном матче с «Ман Сити»: «Нам нужно чудо»

«Нам нужно чудо. Я не знаю, уместно ли говорить о счете 4-0 или 5-1 – нужно быть реалистами, – но мы верим в себя. Это ответный матч.



Нам нужно верить, а вера означает, что все в наших руках. Нам нужно добиться результата с помощью командного духа, эффективности и энергии.



Мы не одни, мы можем сражаться как команда, и у нас есть наши зрители, которые будут готовы сражаться вместе с нами», – сказал Тухель.