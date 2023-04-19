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Тухель об ответном матче с «Ман Сити»: «Нам нужно чудо. Не знаю, уместно ли говорить о 4:0 или 5:1 – нужно быть реалистами. Но мы верим в себя, все в наших руках»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель высказался об ответном матче против «Манчестер Сити».

Тухель об ответном матче с «Ман Сити»: «Нам нужно чудо»
© globallookpress.com

Первая игра между этими командами в 1/4 финала Лиги чемпионов закончилась победой англичан со счетом 3:0.

«Нам нужно чудо. Я не знаю, уместно ли говорить о счете 4-0 или 5-1 – нужно быть реалистами, – но мы верим в себя. Это ответный матч.

Нам нужно верить, а вера означает, что все в наших руках. Нам нужно добиться результата с помощью командного духа, эффективности и энергии.

Мы не одни, мы можем сражаться как команда, и у нас есть наши зрители, которые будут готовы сражаться вместе с нами», – сказал Тухель.

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