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34 минуты назад

Боков посоветовал "Зениту", как не упустить чемпионство в РПЛ

Газета.Ru

Бывший игрок петербургского "Зенита" Максим Боков посоветовал сине-бело-голубым не праздновать заранее победу в Российской премьер-лиге (РПЛ), а не сбавлять обороты до конца сезона.

Боков посоветовал "Зениту", как не упустить чемпионство в РПЛ
Фото: Телеграм-канал «Футбольный клуб «Зенит»Телеграм-канал «Футбольный клуб «Зенит»

"Если хотят, могут праздновать, но я бы им не советовал. Футбол - такой вид спорта, в котором нельзя расслабляться. Сейчас "Зениту" противостоят уже мощные команды: "Спартак", "Ростов" и ЦСКА. Они могут дать бой и отобрать лавры чемпионов", — передает слова Бокова "Евро-Футбол.Ру".

После 23 туров чемпионата России подопечные Сергея Семака являются лидерами турнирной таблицы Российской премьер-лиги. "Зенит" одержал 17 побед, четыре раза сыграл вничью и потерпел два поражения, набрав в общей сложности 55 очков.

Второе место занимает "Ростов" (46), третье - московский "Спартак" (45), а четвертое - ЦСКА (44).

Ранее бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев высоко оценил работу наставника петербургского "Зенита" Сергея Семака и его взаимодействия с легионерами команды.

"В турнирной таблице "Зенит" уже который год первый. Игра, которую он показывает, для нашего футбола эталонная", - заявил специалист.

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