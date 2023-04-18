Боков посоветовал "Зениту", как не упустить чемпионство в РПЛ

"Если хотят, могут праздновать, но я бы им не советовал. Футбол - такой вид спорта, в котором нельзя расслабляться. Сейчас "Зениту" противостоят уже мощные команды: "Спартак", "Ростов" и ЦСКА. Они могут дать бой и отобрать лавры чемпионов", — передает слова Бокова "Евро-Футбол.Ру".