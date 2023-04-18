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16 минут назад

Генеральный секретарь РФС Митрофанов: УЕФА не хочет, чтобы Россия уходила

Чемпионат.com

Генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов рассказал о переговорах с УЕФА.

Генеральный секретарь РФС Митрофанов: УЕФА не хочет, чтобы Россия уходила
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы по-прежнему ведём переговоры с УЕФА о нашем восстановлении и снятии банов. Пока тяжело. Это длинные разговоры, которые идут постоянно. УЕФА не хочет, чтобы Россия куда-то уходила. Мы этого тоже очень не хотим. Для РФС очень важно восстановление — игры клубов и сборной. Чеферин не сказал ничего нового. То, что он говорит — это очевидные вещи», — передаёт слова Митрофанова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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