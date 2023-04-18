Генеральный секретарь РФС Митрофанов: УЕФА не хочет, чтобы Россия уходила

«Мы по-прежнему ведём переговоры с УЕФА о нашем восстановлении и снятии банов. Пока тяжело. Это длинные разговоры, которые идут постоянно. УЕФА не хочет, чтобы Россия куда-то уходила. Мы этого тоже очень не хотим. Для РФС очень важно восстановление — игры клубов и сборной. Чеферин не сказал ничего нового. То, что он говорит — это очевидные вещи», — передаёт слова Митрофанова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.