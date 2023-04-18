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24 минуты назад

Сборная России по футболу не будет участвовать в чемпионате CAFA

Елена Прошина

Генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов заявил, что сборная страны не примет участие в турнире Футбольной Ассоциации Центральной Азии (CAFA). Об этом сообщает «Матч.тв».

Сборная России по футболу отказалась от участия в международном турнире
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Митрофанова, сборная отказалась от турнира из-за большой нагрузки на игроков.

«Отказались от турнира CAFA. Вчера отправили им письмо», – заявил он.

Чемпионат CAFA пройдёт с 9 по 21 июня 2023 года. На него должны приехать сборные из Ирана, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Афганистана.

Ранее почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков заявил, что отказ от участия турнире CAFA является правильным решением.

Футбол,Вячеслав Колосков,Максим Митрофанов,СБОРНАЯ РОССИИ,РФС,
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