Сборная России по футболу отказалась от участия в международном турнире

Генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов заявил, что сборная страны не примет участие в турнире Футбольной Ассоциации Центральной Азии (CAFA). Об этом сообщает «Матч.тв».
По словам Митрофанова, сборная отказалась от турнира из-за большой нагрузки на игроков.
«Отказались от турнира CAFA. Вчера отправили им письмо», – заявил он.
Чемпионат CAFA пройдёт с 9 по 21 июня 2023 года. На него должны приехать сборные из Ирана, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Афганистана.
Ранее почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков заявил, что отказ от участия турнире CAFA является правильным решением.