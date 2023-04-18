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На стадионе «Челси» не включили гимн Лиги чемпионов перед матчем с «Реалом» — СМИ

Гимн Лиги чемпионов не прозвучал на домашнем стадионе лондонского «Челси» перед ответным матчем ¼ финала турнира против мадридского «Реала», сообщает Express.

Перед матчем «Челси» — «Реал» не прозвучал гимн Лиги чемпионов
© Матч ТВ

Встреча проходит в Лондоне, после первого тайма счет не открыт. В прямом эфире игру можно посмотреть на федеральном телеканале «Матч ТВ», а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

Перед началом игры, когда обе команды выстроились на поле, на стадионе не заиграл гимн Лиги чемпионов, как это бывает на всех матчах турнира. Сначала культовая музыка заиграла очень тихо, а затем её вовсе стало не слышно. О причинах инцидента не сообщается.

В первом матче лондонский клуб в гостях уступил «Реалу» со счетом 0:2.

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