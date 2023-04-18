Перед матчем «Челси» — «Реал» не прозвучал гимн Лиги чемпионов

Встреча проходит в Лондоне, после первого тайма счет не открыт. В прямом эфире игру можно посмотреть на федеральном телеканале «Матч ТВ», а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

Перед началом игры, когда обе команды выстроились на поле, на стадионе не заиграл гимн Лиги чемпионов, как это бывает на всех матчах турнира. Сначала культовая музыка заиграла очень тихо, а затем её вовсе стало не слышно. О причинах инцидента не сообщается.