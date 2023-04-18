$81.60-0.0389.57-0.09

Криштиану Роналду включил Уэйна Руни в сборную бывших одноклубников

Нападающий клуба из Саудовской Аравии "Аль-Наср" Криштиану Роналду составил сборную из футболистов, с которыми ему доводилось играть за время выступлений за разные команды в карьере, сообщает Goal Arabia.

Роналду включил Уэйна Руни в сборную бывших одноклубников
© jacobandco/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)

Португалец среди прочих включил в список бывшего форварда "Манчестер Юнайтед" Уэйна Руни, которого ранее в интервью назвал крысой и заявил, что бывший одноклубник завидует его внешним данным и успешной карьере.

В качестве вратаря команды Роналду выбрал Икера Касильяса. Он включил в состав защитников Марсело, Джорджио Кьеллини, Рио Фердинанда и Серхио Рамоса, полузащитников Пола Скоулза, Тони Крооса и Луку Модрича, а также нападающих Карима Бензема, Уэйна Руни и Гарета Бэйла.

37-летний Роналду с ноября 2022 года находился без команды после расторжения контракта с "Манчестер Юнайтед". 2 января Роналду стал игроком "Аль-Насра", по контракту с которым он будет получать €200 млн в год.

За карьеру португальский футболист выступал за "Спортинг", "Манчестер Юнайтед", мадридский "Реал" и "Ювентус".

Ранее Роналду в интервью YouTube-каналу LiveScore назвал секрет своего успеха.

Форвард заявил, что добился всего не только благодаря упорному труду. Он посчитал, что ему сопутствовали талант, смелость, вера, страсть и желание.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий