Роналду включил Уэйна Руни в сборную бывших одноклубников

Нападающий клуба из Саудовской Аравии "Аль-Наср" Криштиану Роналду составил сборную из футболистов, с которыми ему доводилось играть за время выступлений за разные команды в карьере, сообщает Goal Arabia.

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Португалец среди прочих включил в список бывшего форварда "Манчестер Юнайтед" Уэйна Руни, которого ранее в интервью назвал крысой и заявил, что бывший одноклубник завидует его внешним данным и успешной карьере.

В качестве вратаря команды Роналду выбрал Икера Касильяса. Он включил в состав защитников Марсело, Джорджио Кьеллини, Рио Фердинанда и Серхио Рамоса, полузащитников Пола Скоулза, Тони Крооса и Луку Модрича, а также нападающих Карима Бензема, Уэйна Руни и Гарета Бэйла.

37-летний Роналду с ноября 2022 года находился без команды после расторжения контракта с "Манчестер Юнайтед". 2 января Роналду стал игроком "Аль-Насра", по контракту с которым он будет получать €200 млн в год.

За карьеру португальский футболист выступал за "Спортинг", "Манчестер Юнайтед", мадридский "Реал" и "Ювентус".

Ранее Роналду в интервью YouTube-каналу LiveScore назвал секрет своего успеха.