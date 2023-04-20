В Саудовской Аравии намерены добиться ареста и депортации Роналду

Адвокат Ноуф бин Ахмед через социальные сети сообщил, что намерен подать запрос в прокуратуру Саудовской Аравии об аресте и депортации Криштиану Роналду из страны за непристойный жест.
Португальский форвард «Аль-Насра» после матча в 25-м туре чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Хилаля» (0:2) схватил себя за пах в ответ на выкрики имени Лионеля Месси с трибун в тот момент, когда нападающий уходил в подтрибунное помещение.
— Я не слежу за спортом. Даже если Криштиану спровоцировали, его поведение является преступлением. Публично непристойный поступок, который является одним из преступлений, караемых арестом и депортацией, если он совершен иностранцем. Мы подадим петицию в прокуратуру по этому поводу, — написал адвокат в социальных сетях.
Роналду в текущем сезоне провел в чемпионате Саудовской Аравии 11 матчей, в которых забил 11 мячей.