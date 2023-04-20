В Саудовской Аравии намерены добиться ареста и депортации Роналду

— Я не слежу за спортом. Даже если Криштиану спровоцировали, его поведение является преступлением. Публично непристойный поступок, который является одним из преступлений, караемых арестом и депортацией, если он совершен иностранцем. Мы подадим петицию в прокуратуру по этому поводу, — написал адвокат в социальных сетях.