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1 час назад

В Саудовской Аравии намерены добиться ареста и депортации Роналду

Матч ТВиещё 5

Адвокат Ноуф бин Ахмед через социальные сети сообщил, что намерен подать запрос в прокуратуру Саудовской Аравии об аресте и депортации Криштиану Роналду из страны за непристойный жест.

В Саудовской Аравии намерены добиться ареста и депортации Роналду
Фото: STR/APSTR/APSTR/APSTR/AP

Португальский форвард «Аль-Насра» после матча в 25-м туре чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Хилаля» (0:2) схватил себя за пах в ответ на выкрики имени Лионеля Месси с трибун в тот момент, когда нападающий уходил в подтрибунное помещение.

— Я не слежу за спортом. Даже если Криштиану спровоцировали, его поведение является преступлением. Публично непристойный поступок, который является одним из преступлений, караемых арестом и депортацией, если он совершен иностранцем. Мы подадим петицию в прокуратуру по этому поводу, — написал адвокат в социальных сетях.

Роналду в текущем сезоне провел в чемпионате Саудовской Аравии 11 матчей, в которых забил 11 мячей.

Футбол,Криштиану Роналду,Лионель Месси,
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