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Кварацхелия обратился к фанатам "Наполи" после вылета из Лиги чемпионов

Грузинский футболист "Наполи" Хвича Кварацхелия после ответного матча с "Миланом" в четвертьфинале Лиги чемпионов обратился к болельщикам неаполитанской команды. Встреча прошла 18 апреля на стадионе имени Диего Армандо Марадоны в Неаполе и завершилась вничью 1:1. На 82-й минуте Кварацхелия не смог реализовать 11-метровый удар. По сумме двух игр (1:0, 1:1) в полуфинал турнира прошел "Милан".

Кварацхелия обратился к фанатам "Наполи" после вылета из ЛЧ
© Alessandro Garofalo/Global Look Press

"Мне тяжело видеть ваши глаза, полные слез, осознавая, что я не смог принести вам счастья. Я сделаю все возможное, чтобы извлечь уроки из сегодняшнего опыта. Я глубоко сожалею и абсолютно благодарен за вашу поддержку, которую чувствую каждую секунду! Я люблю вас всех и обещаю, что мы вернемся сильнее. Впереди много матчей, так что мечта продолжается", — написал футболист в социальных сетях.

В полуфинале "Милан" сыграет с победителем противостояния "Интера" и "Бенфики". В первой встрече команд победу праздновали футболисты итальянского клуба — 2:0. Голы забили Николо Барелла и Ромелу Лукаку. Матч "Интер" — "Бенфика" пройдет в Милане 19 апреля и начнется в 22:00 по московскому времени. Ранее сообщалось, что французский форвард Карим Бензема стал рекордсменом "Реал" по числу матчей в ЛЧ среди полевых игроков.

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