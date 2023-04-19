Кварацхелия обратился к фанатам "Наполи" после вылета из ЛЧ

"Мне тяжело видеть ваши глаза, полные слез, осознавая, что я не смог принести вам счастья. Я сделаю все возможное, чтобы извлечь уроки из сегодняшнего опыта. Я глубоко сожалею и абсолютно благодарен за вашу поддержку, которую чувствую каждую секунду! Я люблю вас всех и обещаю, что мы вернемся сильнее. Впереди много матчей, так что мечта продолжается", — написал футболист в социальных сетях.