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Кейн – приоритетная цель «ПСЖ» на лето. «Тоттенхэм» потребует около 100 млн евро за форварда (Le Parisien)

Харри Кейн может перейти в «ПСЖ».

«Тоттенхэм» потребует около 100 млн евро за Кейна
© globallookpress.com

По информации Le Parisien, нападающий «Тоттенхэма» привлек внимание парижского клуба, который ищет варианты для усиления состава в летнее трансферное окно. Советник «ПСЖ» по футбольным вопросам Луиш Кампуш сделал трансфер Кейна приоритетной целью клуба.

Одним из главных препятствий для осуществления этой сделки станет цена игрока. Ожидается, что лондонцы потребуют около 100 миллионов евро за трансфер Кейна.

В 31 матче текущего сезона АПЛ Кейн отличился 23 голами и 2 ассистами.

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