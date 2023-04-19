Игрок «Крыльев Советов» Гарре объяснил, почему хочет получить паспорт РФ

«Для меня нет проблемы в получении паспорта РФ. Никогда не знаешь, что может случиться в футболе. Вполне возможно, что я проведу в России много лет. Так что российский паспорт мог бы стать хорошим подспорьем», — сказал Гарре в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.