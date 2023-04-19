Экс-футболист «Манчестер Сити» объяснил переход в клуб РПЛ

«На принятие решения и обсуждения этого варианта с семьей у меня ушло 10 дней. Россия ― хорошо организованная страна. Моя семья меня поддержала, все решили, что надо ехать в РПЛ. Перед переходом общался с Мансильей из «Оренбурга». Он хорошо отозвался о лиге. Из-за этого мне было легче согласиться на переход. Правда, я долго летел до России: целых 16 часов», — сказал.