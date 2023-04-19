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Экс-футболист "Манчестер Сити" Гарре рассказал, почему решил перейти в клуб РПЛ

Аргентинский футболист самарских «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре рассказал, как принял решение перебраться в чемпионат России. Его слова передает «Чемпионат».

Экс-футболист «Манчестер Сити» объяснил переход в клуб РПЛ
© РИА Новости

«На принятие решения и обсуждения этого варианта с семьей у меня ушло 10 дней. Россия ― хорошо организованная страна. Моя семья меня поддержала, все решили, что надо ехать в РПЛ. Перед переходом общался с Мансильей из «Оренбурга». Он хорошо отозвался о лиге. Из-за этого мне было легче согласиться на переход. Правда, я долго летел до России: целых 16 часов», — сказал.

Гарре уже имеет паспорта Аргентины и Италии. Профессиональную карьеру он начал в 2020 году в аргентинском «Расинге». 2022 год аргентинец провел в аренде в «Уракане». Зимой 2023 года форвард перешел в «Крылья».

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) «Крылья Советов» занимают 12-е место, набрав 25 очков.

Ранее Бенхамин Гарре признался, что готов получить российский паспорт.

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