Гарре рассказал, как общался с Гвардиолой после ухода из «Манчестер Сити»

— Я проходил предсезонку с основой «Манчестер Сити» в год чемпионата мира в России. Я старался максимально воспользоваться шансом, который мне выпал. Гвардиола замечательно относился к молодежи, игроки основы тоже. Пеп постоянно просил меня быть счастливым. Он требовал от меня свободной и расслабленной игры. Конечно, это были лучшие тренировки в моей жизни, я многому научился за ту предсезонку. Мы делали упражнения, которые ни до, ни после я не делал.



Мы давно с ним не разговаривали. Последний раз мы общались в прошлом году. Я поздравлял его с днем рождения, а также выражал соболезнования, когда у него умер кто то из родственников. Пеп всегда мне отвечал, записывал аудиосообщения, в которых говорил, что следит за моей игрой, желал удачи. Гвардиола всегда близок к игрокам — он постоянно со всеми общается, — сказал Гарре «Чемпионату».