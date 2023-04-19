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33 минуты назад

Гарре рассказал, как общался с Гвардиолой после ухода из «Манчестер Сити»

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Полузащитник самарских «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре назвал тренировки с главным тренером «Манчестер Сити» Хосепом Гвардиолой лучшими в своей жизни.

Гарре рассказал, как общался с Гвардиолой после ухода из «Манчестер Сити»
Фото: ПФК «Крылья Советов»ПФК «Крылья Советов»

22 летний аргентинец перешел в «Крылья Советов» в январе. С 2016 по 2020 год он играл за молодежные команды системы «Манчестер Сити».

— Я проходил предсезонку с основой «Манчестер Сити» в год чемпионата мира в России. Я старался максимально воспользоваться шансом, который мне выпал. Гвардиола замечательно относился к молодежи, игроки основы тоже. Пеп постоянно просил меня быть счастливым. Он требовал от меня свободной и расслабленной игры. Конечно, это были лучшие тренировки в моей жизни, я многому научился за ту предсезонку. Мы делали упражнения, которые ни до, ни после я не делал.

Мы давно с ним не разговаривали. Последний раз мы общались в прошлом году. Я поздравлял его с днем рождения, а также выражал соболезнования, когда у него умер кто то из родственников. Пеп всегда мне отвечал, записывал аудиосообщения, в которых говорил, что следит за моей игрой, желал удачи. Гвардиола всегда близок к игрокам — он постоянно со всеми общается, — сказал Гарре «Чемпионату».

Футбол,Крылья Советов,
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