Кавазашвили: без Джикии в обороне «Спартака» творится хаос

— Конечно, травма Джикии — большой удар по «Спартаку». Чем быстрее Георгий вернется в состав, тем лучше для команды. Сейчас в «Спартаке» нет защитников, способных полноценно заменить Джикию. Он капитан, важный игрок команды, его присутствие на поле очень многое значит. Мы видим это по последним матчам, где «красно белые» часто пропускают. Без Джикии в обороне «Спартака» творится хаос, нет слаженности и спокойствия. Надеюсь, он сыграет в матче с «Акроном», — сказал Кавазашвили «РБ Спорт».