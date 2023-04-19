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31 минуту назад

Без Джикии в обороне «Спартака» творится хаос, считает Кавазашвили

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Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили считает травму защитника «красно белых» Георгия Джикии большим ударом по команде и надеется, что он сыграет в матче с «Акроном» в ФОНБЕТ Кубке России.

Кавазашвили: без Джикии в обороне «Спартака» творится хаос
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Джикия из за травмы пропустил матчи МИР РПЛ с «Ахматом» (0:0), «Динамо» (3:3) и «Торпедо» (2:1), а также кубковую игру с «Уралом» (1:2).

— Конечно, травма Джикии — большой удар по «Спартаку». Чем быстрее Георгий вернется в состав, тем лучше для команды. Сейчас в «Спартаке» нет защитников, способных полноценно заменить Джикию. Он капитан, важный игрок команды, его присутствие на поле очень многое значит. Мы видим это по последним матчам, где «красно белые» часто пропускают. Без Джикии в обороне «Спартака» творится хаос, нет слаженности и спокойствия. Надеюсь, он сыграет в матче с «Акроном», — сказал Кавазашвили «РБ Спорт».

Матч второго этапа полуфинала Пути регионов ФОНБЕТ Кубка России между «Акроном» и «Спартаком» состоится в среду, 19 апреля.

Футбол,Георгий Джикия,Анзор Кавазашвили,Торпедо,Фонбет,Динамо,Акрон,Спартак,
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