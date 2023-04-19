Шавло: «Акрон» снял скальп с московских команд, но «Спартак», надеюсь, пройдет дальше»

— «Акрон» сейчас уже накопил опыт кубковых игр и скальп с московских команд снял. Но я надеюсь, спартаковцы пройдут дальше. По идее, конечно, так и должно быть. Думаю, что тренерский штаб «Спартака» разберет игру «Акрона». Поле у соперника — искусственное, но надо привыкать к нему. Эта игра будет не из легких. И реализация моментов здесь, само собой, всё будет решать. «На бумаге» мы являемся фаворитами, но на поле ожидается борьба, — сказал Шавло корреспонденту «Матч ТВ».