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59 минут назад

«Акрон» снял скальп с московских команд, но «Спартак», надеюсь, пройдет дальше» — Шавло

Матч ТВ

Бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло предположил, что несмотря на удачное выступление тольяттинского «Акрона» в Кубке России, дальше в турнирной сетке пройдет команда Гильермо Абаскаля.

Шавло: «Акрон» снял скальп с московских команд, но «Спартак», надеюсь, пройдет дальше»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Спартак» сыграет с «Акроном» в матче второго этапа полуфинала Пути регионов ФОНБЕТ Кубка России в Жигулевске 19 апреля.

— «Акрон» сейчас уже накопил опыт кубковых игр и скальп с московских команд снял. Но я надеюсь, спартаковцы пройдут дальше. По идее, конечно, так и должно быть. Думаю, что тренерский штаб «Спартака» разберет игру «Акрона». Поле у соперника — искусственное, но надо привыкать к нему. Эта игра будет не из легких. И реализация моментов здесь, само собой, всё будет решать. «На бумаге» мы являемся фаворитами, но на поле ожидается борьба, — сказал Шавло корреспонденту «Матч ТВ».

Ранее в турнире тольяттинский клуб обыграл три московские команды — «Торпедо», «Локомотив» и «Динамо».

Футбол,Гильермо Абаскаль,Сергей Шавло,Торпедо,Фонбет,Динамо,Акрон,Спартак,
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