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53 минуты назад

Нападающий «Реала» Родриго рассказал, что скопировал празднование Роналду

Чемпионат.com

Нападающий мадридского «Реала» Родриго Гоэс прокомментировал победу в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Челси» (2:0). Родриго оформил дубль.

Нападающий «Реала» Родриго рассказал, что скопировал празднование Роналду
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«До сих пор понять не могу, как Лига чемпионов на нас так воздействует, но должен сказать, что действительно есть в этом нечто особенное.

В любой игре мое единственное стремление — помочь своей команде. Хочется продолжать играть и забивать. И хочется завоевать много кубков Лиги чемпионов.

Когда забил, первым делом захотелось проскользить по газону на коленях, но они у меня слегка чувствительны при сгибании, так что мне пришло в голову скопировать своего кумира Криштиану и повторить то, как празднует он. Какое же наслаждение — играть за этот великий клуб, лучший в мире. Куртуа спасал нас, пока мы поначалу упускали свои моменты. Теперь дождемся и посмотрим, на кого выйдем дальше: «Сити» или «Баварию», — приводит слова Родриго официальный сайт УЕФА.

Футбол,Реал,УЕФА,
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