РФС готов рассмотреть возможность работы российских судей в чемпионате CAFA
Руководство Российского футбольного союза (РФС) готово рассмотреть возможность работы судей из России в чемпионате Ассоциации футбола Центральной Азии (CAFA), если поступит соответствующее предложение от организаторов. Об этом "Спорт-Экспрессу" в среду рассказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.
"Если вдруг к нам обратятся с таким предложением, то мы его рассмотрим. Пока не обращались", - сказал Митрофанов.
Во вторник стало известно, что сборная России не примет участия в турнире.
Чемпионат CAFA пройдет с 9 по 21 июня в Бишкеке и Ташкенте. В турнире примут участие сборные Афганистана, Ирана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. Также планируется пригласить на соревнования еще одну азиатскую сборную.