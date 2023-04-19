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РФС готов рассмотреть возможность работы российских судей в чемпионате CAFA

Руководство Российского футбольного союза (РФС) готово рассмотреть возможность работы судей из России в чемпионате Ассоциации футбола Центральной Азии (CAFA), если поступит соответствующее предложение от организаторов. Об этом "Спорт-Экспрессу" в среду рассказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

РФС готов рассмотреть возможность работы российских судей в чемпионате CAFA
© РИА Новости

"Если вдруг к нам обратятся с таким предложением, то мы его рассмотрим. Пока не обращались", - сказал Митрофанов.

Во вторник стало известно, что сборная России не примет участия в турнире.

Чемпионат CAFA пройдет с 9 по 21 июня в Бишкеке и Ташкенте. В турнире примут участие сборные Афганистана, Ирана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. Также планируется пригласить на соревнования еще одну азиатскую сборную.

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