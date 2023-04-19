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37 минут назад

Стивен Джеррард может возглавить греческий «Олимпиакос»

Чемпионат.com

Легенда «Ливерпуля» и сборной Англии Стивен Джеррард может возглавить греческий «Олимпиакос».

Стивен Джеррард может возглавить греческий «Олимпиакос»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Агенты предложили клубу услуги 42-летнего тренера, и теперь его кандидатура рассматривается в качестве одной из основных наряду с бывшим тренером «Милана», «Наполи» и «Валенсии» Дженнаро Гаттузо. Отмечается, что у владельца «Олимпиакоса»и Джеррарда хорошие отношения, что может сыграть роль при назначении. В настоящий момент клуб планирует начать переговоры с кандидатами, сообщает The Sun.

Последним местом работы Джеррарда была «Астон Вилла», которую он покинул в октябре 2022 года.

«Олимпиакос» занимает третье место в таблице чемпионата Греции текущего сезона. Команда набрала 63 очка в 30 встречах и отстаёт от лидирующих в таблице АЕКа и «Панатинаикоса» на шесть очков.

Футбол,Стивен Джеррард,
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