Стивен Джеррард может возглавить греческий «Олимпиакос»

Агенты предложили клубу услуги 42-летнего тренера, и теперь его кандидатура рассматривается в качестве одной из основных наряду с бывшим тренером «Милана», «Наполи» и «Валенсии» Дженнаро Гаттузо. Отмечается, что у владельца «Олимпиакоса»и Джеррарда хорошие отношения, что может сыграть роль при назначении. В настоящий момент клуб планирует начать переговоры с кандидатами, сообщает The Sun.