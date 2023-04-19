Кирьяков: РФС отказался играть в турнире CAFA из-за желания вернуться в Европу

РФС отказался играть в турнире CAFA из-за желания вернуться в Европу, считает Кирьяков
Российский футбольный союз (РФС), скорее всего, отказался от участия в турнире Футбольной Ассоциации Центральной Азии (CAFA) из за желания вернуться к официальным матчам под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), считает бывший форвард сборной России Сергей Кирьяков.
Во вторник генсекретарь РФС Максим Митрофанов сообщил, что сборная России не примет участия в турнире CAFA из за «большой нагрузки на игроков». В турнире летом должны сыграть сборные Афганистана, Кыргызстана, Таджикистана, Ирана, Туркменистана и Узбекистана.
— Я думаю, что отказ играть в турнире CAFA всё таки связан с ожиданием решения УЕФА. Наша сторона не хочет делать резких шагов в другую сторону от УЕФА. Ведь в кулуарах неоднократно заявляли, что УЕФА и ФИФА не хотят, чтобы мы уходили в Азию. Наверняка отказ играть в этом турнире связан больше с желанием вернуться в Европу, — сказал Кирьяков «Матч ТВ».
Российские команды и клубы отстранены от турниров под эгидой УЕФА и Международной федерации футбола (ФИФА) из за ситуации на Украине.
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РФС отказался играть в турнире CAFA из-за желания вернуться в Европу, считает Кирьяков