Кирьяков: РФС отказался играть в турнире CAFA из-за желания вернуться в Европу

— Я думаю, что отказ играть в турнире CAFA всё таки связан с ожиданием решения УЕФА. Наша сторона не хочет делать резких шагов в другую сторону от УЕФА. Ведь в кулуарах неоднократно заявляли, что УЕФА и ФИФА не хотят, чтобы мы уходили в Азию. Наверняка отказ играть в этом турнире связан больше с желанием вернуться в Европу, — сказал Кирьяков «Матч ТВ».