Агент: Бистрович хотел бы вернуться в ЦСКА после аренды в «Фортуне»

«Кристиян не против вернуться в ЦСКА. Ему нравится этот клуб. Но пока мы не знаем, произойдёт ли это. В ближайший месяц «Фортуна Ситтард» примет решение, выкупать его или нет», — приводит слова Вукмирицы Sport24 .

Бистрович присоединился к ЦСКА в январе 2018 года, но в январе 2023 года отправился в очередную аренду в клуб из чемпионата Нидерландов. Ранее он также выступал на правах аренды за турецкие клубы «Касымпаша» и «Фатих Карагюмрюк» и итальянский «Лечче».