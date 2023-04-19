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«Анжи» в период задержек зарплат доиграл сезон только благодаря Адиеву, считает экс-игрок махачкалинского клуба Савичев

Бывший футболист «Анжи» Константин Савичев в интервью «Матч ТВ» заявил, что махачкалинский клуб, испытывавший проблемы с выплатой зарплат в 2018 году, смог завершить сезон лишь благодаря тому, что главным тренером команды в тот момент являлся Магомед Адиев.

Экс-игрок «Анжи» Савичев: в период задержек зарплат клуб доиграл сезон благодаря Адиеву
© РИА Новости

В сезоне 2018/19 «Анжи» занял 15 е место в чемпионате России, после чего не смог заявиться в Футбольную национальную лигу (ФНЛ), так как не прошел процедуру лицензирования Российского футбольного союза (РФС). Позже генеральный директор махачкалинского клуба Абсалутдин Агарагимов рассказал, что долги клуба составляют порядка 90 млн рублей.

— Большие ли долги перед тобой были в «Анжи» в 2018 году?

— Долги были приличные, тогда это обсуждала вся Россия. Клуб существовал тогда за счет того, что у нас был сумасшедший коллектив и отличный тренер Магомед Адиев, на котором всё и держалось. Могу сейчас смело заявить, что футболисты тогда доиграли чемпионат лишь благодаря фигуре Адиева, — сказал Савичев «Матч ТВ».

В 2022 году футбольный клуб «Анжи» был расформирован, после того как занял 9 е место в группе 1 ФНЛ 2.

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