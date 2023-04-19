Неймар и его девушка объявили, что ждут ребёнка

«Мы мечтаем о твоём появлении на свет, готовимся к этому. Понимание, что ты скоро будешь здесь, чтобы дополнить нашу любовь, делает дни намного счастливее. Ты придёшь в прекрасную семью с братом, бабушкой, дядей и тётей, которые тебя очень ждут и уже любят.



Приходи скорее, сынок, мы тебя ждём!» — написала Бруна Бьянкарди в соцсетях.